«الوزراء»: قمة المناخ في شرم الشيخ الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدورة المقبلة من مؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 لـ18 نوفمبر، ستكون الدورة الأكبر من حيث مشاركة الدول فيها، وهي أكبر من الدورتين الماضيتين، ما يعكس ثقة المشاركين في الاستعدادات والتنظيم المصري.

سعد: الدولة المصرية محايدة للجميع

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنه في ظل حالة الاستقطاب الدولي الذي تشهده جميع دول العالم، فضلت الدولة المصرية أن تكون طرفا محايدا للجميع، ومصر لا تزال موضع ثقة من قبل الجميع.

سعد: عقد قمة المناخ المقبلة على مدار 12 يوما كاملين

وأوضح أن المؤتمر سيعقد في الفترة بداية من 6 لـ18 نوفمبر، أي على مدار 12 يوما كاملة، مشيرا إلى أن مصر ليست حديثة العهد في استضافة مثل تلك الأحداث، ولكنه سيكون الحدث الأكبر ويحضره رؤساء وملوك عدد من الدول الكبرى، ووجّه «مدبولي» بضرورة الانتهاء من الأشياء التنظيمية واللوجستية اعتبارا من نهاية هذا الشهر، ومع بداية شهر أكتوبر سيتم تجربة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية لتفادي أي مستجد خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد أن هناك العديد من الدول أصبحت تضع التغيرات المناخية في نطاق الأكثر أولوية وأهمية، وقديما عندما كان يجري الحديث حول التغيرات المناخية أخذ البعض هذا الأمر كنوع من أنواع الرفاهية، ولكنها حاليا لم تعد كذلك، ولذا خصص رئيس مجلس الوزراء يومين كاملين لتفقد الأعمال الجارية هناك.