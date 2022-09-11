اقرأ في «الوطن» غدا.. ملف عن 11 سبتمبر «شهادات على حادث غير وجه التاريخ»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 12 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «11 سبتمبر» .. شهادات على حادث غير وجه التاريخ

- السيسي: الفكر المتطرف والتمييز أخطر ما يهدد الدول

- «كنا فين.. وبقينا فين».. «الوطن» تواصل حملتها لرصد التغيير في كل المجالات

- الحكومة: نستهدف مضاعفة إيرادات السياحة لـ30 مليار دولار في 3 سنوات

- «العليا للفيروسات»: توقعات بموجة جديدة لـ كورونا في الشتاء

- رموز المعارضة: الحوار الوطني يسير على الطريق الصحيح

الصفحة الثانية:

- «الجزار»: إجراءات ضد المتقاعسين بـ«سكن لكل المصريين»

- «المترو»: افتتاح محطات «ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات» خلال أيام

- مباحثات «مصرية- سعودية» للتعاون في أنشطة النقل الجوي

- «حياة كريمة»: 53 قافلة للمحافظات خلال أيام

- أسرة بالقليوبية تبحث عن ابنها الغائب: «سايب وراه 4 عيال»

- «التخطيط»: «تنمية الأسرة» يستهدف تحسين التعليم والصحة

- عيد النيروز: سنة جديدة تبدأ بالصلاة وزفة بأجساد القديسين الشهداء

الصفحة الثالثة:

- «شكري»: «co27» نقطة تحول في مسار العمل المناخي

- «محيي الدين»: نستهدف تقديم بدائل لإنقاذ العالم

- «مقابر سرية».. وثائقي «الوطن» يرصد المصير المجهول لجثامين المشاهير

- «التعليم» تحدد رسوم الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

- «التجارة»: 10.1 مليار جنية استثمارات مدينة الجلود

- «المالية»: تقدير البضائع بأسعار صرف الدولار

- الحكم بإعدام المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

- وزير الدفاع: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا.. ويكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

- الأهلي يقدم «كولر» للجماهير اليوم.. و5 ملفات في انتظار «السويسري»

الصفحة الرابعة:

- «الحوار الوطني».. انتهاء تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية وحضور قوى للمعارضة والخبراء والشباب

- «تحالف الأحزاب»: توقيت دعوة السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي مهم

- الاختيارات تميزت بالتنوع السياسي والأيديولوجي

- «بدراوي»: فرصة عظيمة لرسم مستقبل مصر

- «فوزي»: المناقشات تتم بشفافية.. والبرعي: مواجهة التحديات وتوافق على المستقبل

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «آخر الفتوات المحترمين»

الصفحة الخامسة:

- «كنا.. وأصبحنا».. من الفوضى والانهيار إلى جمهورية جديدة

- مشروعات عملاقة تغير وجه الحياة على أرض مصر

الصفحة السادسة:

- من الأزمات إلى الاستقرار.. مصر على طريق الإصلاح بعد سنوات من الفوضى

- أستاذ العلوم السياسية: تماسك الجبهة الداخلية أبرز مظاهر استعادة الدولة

- الميادين «شاهد على التغيير».. تطوير حضاري ومزارات سياحية

الصفحة السابعة:

- إصلاح اقتصادي شامل

- فتح الطريق أمام «تنمية مستدامة»: مشروعات قومية وتحول رقمي وضم الاقتصاد «غير الرسمي»

- المشروعات الصغيرة.. من ورش ومصانع «مخالفة» إلى العمل في النور

- معدلات البطالة.. انخفاض من 13% إلى 7%.. وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل «غير منتظم»

- مدينة الأثاث بـ«دمياط».. حلم أصحاب الورش الصغيرة يتحقق

الصفحة الثامنة:

- «11 سبتمبر».. حين تغير وجه العالم في 51 دقيقة

- «روبرت أونيل» قاتل «بن لادن»: أطلقت عليه الرصاص 3 مرات

- «فارس» نجل المسلم الوحيد من ضحايا التفجيرات: الحكومة الأمريكية توقفت عن دعم العائلة

الصفحة التاسعة:-

- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «كيف نتجاوز تكلفة الانتفاضتين؟»

- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «مرحبًا الملك تشارلز»

- مقال لـ محمود البرغوثي تحت عنوان « لجنة الدواجن.. طحن بلا طحين»

- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «السيسي الرقم الصعب»

- التعديل الوزاري وآمال الشعب.. نبض الشارع

- وجه بالقضاء على المخدرات في الفشن يا وزير الداخلية «يا حكومة»

- مصر الجديدة تفكر وتتصرف.. «نبض الشارع»

الصفحة العاشرة والأخيرة:

- تجارب واعدة في النحت والتصوير

- عودة الروح لـ«كرنفال الفن التشكيلي».. «ذات مصر المعاصرة»

- فلسطينية تقود سيارة إسعاف: أساعد السيدات وقت الولادة

- رحالة مصري يُطعم سكان قرية فقيرة في كينيا بالصدفة: خير كان في انتظاري

- عم «عطية» 60 عامًا في حب الورد: اتعلمت صناعة البوكيهات على إيد أمي

- «فايزة» وهبت حياتها لـ «نشارة المعادن»: بقيت أسطى في تشكيل النحاس والفضة