اقرأ في «الوطن» غدا.. ملف عن 11 سبتمبر «شهادات على حادث غير وجه التاريخ»
كتب:
محمود البدوي
08:10 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 12 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «11 سبتمبر» .. شهادات على حادث غير وجه التاريخ
- السيسي: الفكر المتطرف والتمييز أخطر ما يهدد الدول
- «كنا فين.. وبقينا فين».. «الوطن» تواصل حملتها لرصد التغيير في كل المجالات
- الحكومة: نستهدف مضاعفة إيرادات السياحة لـ30 مليار دولار في 3 سنوات
- «العليا للفيروسات»: توقعات بموجة جديدة لـ كورونا في الشتاء
- رموز المعارضة: الحوار الوطني يسير على الطريق الصحيح
الصفحة الثانية:
- «الجزار»: إجراءات ضد المتقاعسين بـ«سكن لكل المصريين»
- «المترو»: افتتاح محطات «ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات» خلال أيام
- مباحثات «مصرية- سعودية» للتعاون في أنشطة النقل الجوي
- «حياة كريمة»: 53 قافلة للمحافظات خلال أيام
- أسرة بالقليوبية تبحث عن ابنها الغائب: «سايب وراه 4 عيال»
- «التخطيط»: «تنمية الأسرة» يستهدف تحسين التعليم والصحة
- عيد النيروز: سنة جديدة تبدأ بالصلاة وزفة بأجساد القديسين الشهداء
الصفحة الثالثة:
- «شكري»: «co27» نقطة تحول في مسار العمل المناخي
- «محيي الدين»: نستهدف تقديم بدائل لإنقاذ العالم
- «مقابر سرية».. وثائقي «الوطن» يرصد المصير المجهول لجثامين المشاهير
- «التعليم» تحدد رسوم الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية
- «التجارة»: 10.1 مليار جنية استثمارات مدينة الجلود
- «المالية»: تقدير البضائع بأسعار صرف الدولار
- الحكم بإعدام المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال
- وزير الدفاع: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا.. ويكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
- الأهلي يقدم «كولر» للجماهير اليوم.. و5 ملفات في انتظار «السويسري»
الصفحة الرابعة:
- «الحوار الوطني».. انتهاء تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية وحضور قوى للمعارضة والخبراء والشباب
- «تحالف الأحزاب»: توقيت دعوة السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي مهم
- الاختيارات تميزت بالتنوع السياسي والأيديولوجي
- «بدراوي»: فرصة عظيمة لرسم مستقبل مصر
- «فوزي»: المناقشات تتم بشفافية.. والبرعي: مواجهة التحديات وتوافق على المستقبل
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «آخر الفتوات المحترمين»
الصفحة الخامسة:
- «كنا.. وأصبحنا».. من الفوضى والانهيار إلى جمهورية جديدة
- مشروعات عملاقة تغير وجه الحياة على أرض مصر
الصفحة السادسة:
- من الأزمات إلى الاستقرار.. مصر على طريق الإصلاح بعد سنوات من الفوضى
- أستاذ العلوم السياسية: تماسك الجبهة الداخلية أبرز مظاهر استعادة الدولة
- الميادين «شاهد على التغيير».. تطوير حضاري ومزارات سياحية
الصفحة السابعة:
- إصلاح اقتصادي شامل
- فتح الطريق أمام «تنمية مستدامة»: مشروعات قومية وتحول رقمي وضم الاقتصاد «غير الرسمي»
- المشروعات الصغيرة.. من ورش ومصانع «مخالفة» إلى العمل في النور
- معدلات البطالة.. انخفاض من 13% إلى 7%.. وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل «غير منتظم»
- مدينة الأثاث بـ«دمياط».. حلم أصحاب الورش الصغيرة يتحقق
الصفحة الثامنة:
- «11 سبتمبر».. حين تغير وجه العالم في 51 دقيقة
- «روبرت أونيل» قاتل «بن لادن»: أطلقت عليه الرصاص 3 مرات
- «فارس» نجل المسلم الوحيد من ضحايا التفجيرات: الحكومة الأمريكية توقفت عن دعم العائلة
الصفحة التاسعة:-
- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «كيف نتجاوز تكلفة الانتفاضتين؟»
- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «مرحبًا الملك تشارلز»
- مقال لـ محمود البرغوثي تحت عنوان « لجنة الدواجن.. طحن بلا طحين»
- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «السيسي الرقم الصعب»
- التعديل الوزاري وآمال الشعب.. نبض الشارع
- وجه بالقضاء على المخدرات في الفشن يا وزير الداخلية «يا حكومة»
- مصر الجديدة تفكر وتتصرف.. «نبض الشارع»
الصفحة العاشرة والأخيرة:
- تجارب واعدة في النحت والتصوير
- عودة الروح لـ«كرنفال الفن التشكيلي».. «ذات مصر المعاصرة»
- فلسطينية تقود سيارة إسعاف: أساعد السيدات وقت الولادة
- رحالة مصري يُطعم سكان قرية فقيرة في كينيا بالصدفة: خير كان في انتظاري
- عم «عطية» 60 عامًا في حب الورد: اتعلمت صناعة البوكيهات على إيد أمي
- «فايزة» وهبت حياتها لـ «نشارة المعادن»: بقيت أسطى في تشكيل النحاس والفضة