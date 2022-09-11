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اقرأ في «الوطن» غدا.. ملف عن 11 سبتمبر «شهادات على حادث غير وجه التاريخ»

كتب:

محمود البدوي
08:10 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 12 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «11 سبتمبر» .. شهادات على حادث غير وجه التاريخ

- السيسي: الفكر المتطرف والتمييز أخطر ما يهدد الدول

- «كنا فين.. وبقينا فين».. «الوطن» تواصل حملتها لرصد التغيير في كل المجالات

- الحكومة: نستهدف مضاعفة إيرادات السياحة لـ30 مليار دولار في 3 سنوات

- «العليا للفيروسات»: توقعات بموجة جديدة لـ كورونا في الشتاء

- رموز المعارضة: الحوار الوطني يسير على الطريق الصحيح

الصفحة الثانية:

- «الجزار»: إجراءات ضد المتقاعسين بـ«سكن لكل المصريين»

- «المترو»: افتتاح محطات «ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات» خلال أيام

- مباحثات «مصرية- سعودية» للتعاون في أنشطة النقل الجوي

- «حياة كريمة»: 53 قافلة للمحافظات خلال أيام

- أسرة بالقليوبية تبحث عن ابنها الغائب: «سايب وراه 4 عيال»

- «التخطيط»: «تنمية الأسرة» يستهدف تحسين التعليم والصحة

- عيد النيروز: سنة جديدة تبدأ بالصلاة وزفة بأجساد القديسين الشهداء

الصفحة الثالثة:

- «شكري»: «co27» نقطة تحول في مسار العمل المناخي

- «محيي الدين»: نستهدف تقديم بدائل لإنقاذ العالم

- «مقابر سرية».. وثائقي «الوطن» يرصد المصير المجهول لجثامين المشاهير

- «التعليم» تحدد رسوم الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

- «التجارة»: 10.1 مليار جنية استثمارات مدينة الجلود

- «المالية»: تقدير البضائع بأسعار صرف الدولار

- الحكم بإعدام المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

- وزير الدفاع: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا.. ويكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

- الأهلي يقدم «كولر» للجماهير اليوم.. و5 ملفات في انتظار «السويسري»

الصفحة الرابعة:

- «الحوار الوطني».. انتهاء تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية وحضور قوى للمعارضة والخبراء والشباب

- «تحالف الأحزاب»: توقيت دعوة السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي مهم

- الاختيارات تميزت بالتنوع السياسي والأيديولوجي

- «بدراوي»: فرصة عظيمة لرسم مستقبل مصر

- «فوزي»: المناقشات تتم بشفافية.. والبرعي: مواجهة التحديات وتوافق على المستقبل

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «آخر الفتوات المحترمين»

الصفحة الخامسة:

- «كنا.. وأصبحنا».. من الفوضى والانهيار إلى جمهورية جديدة

- مشروعات عملاقة تغير وجه الحياة على أرض مصر

الصفحة السادسة:

- من الأزمات إلى الاستقرار.. مصر على طريق الإصلاح بعد سنوات من الفوضى

- أستاذ العلوم السياسية: تماسك الجبهة الداخلية أبرز مظاهر استعادة الدولة

- الميادين «شاهد على التغيير».. تطوير حضاري ومزارات سياحية

الصفحة السابعة:

- إصلاح اقتصادي شامل

- فتح الطريق أمام «تنمية مستدامة»: مشروعات قومية وتحول رقمي وضم الاقتصاد «غير الرسمي»

- المشروعات الصغيرة.. من ورش ومصانع «مخالفة» إلى العمل في النور

- معدلات البطالة.. انخفاض من 13% إلى 7%.. وتقنين أوضاع 2.5 مليون عامل «غير منتظم»

- مدينة الأثاث بـ«دمياط».. حلم أصحاب الورش الصغيرة يتحقق

الصفحة الثامنة:

- «11 سبتمبر».. حين تغير وجه العالم في 51 دقيقة

- «روبرت أونيل» قاتل «بن لادن»: أطلقت عليه الرصاص 3 مرات

- «فارس» نجل المسلم الوحيد من ضحايا التفجيرات: الحكومة الأمريكية توقفت عن دعم العائلة

الصفحة التاسعة:-

- مقال للدكتور ياسر عبد العزيز تحت عنوان «كيف نتجاوز تكلفة الانتفاضتين؟»

- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «مرحبًا الملك تشارلز»

- مقال لـ محمود البرغوثي تحت عنوان « لجنة الدواجن.. طحن بلا طحين»

- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «السيسي الرقم الصعب»

- التعديل الوزاري وآمال الشعب.. نبض الشارع

- وجه بالقضاء على المخدرات في الفشن يا وزير الداخلية «يا حكومة»

- مصر الجديدة تفكر وتتصرف.. «نبض الشارع»

الصفحة العاشرة والأخيرة:

- تجارب واعدة في النحت والتصوير

- عودة الروح لـ«كرنفال الفن التشكيلي».. «ذات مصر المعاصرة»

- فلسطينية تقود سيارة إسعاف: أساعد السيدات وقت الولادة

- رحالة مصري يُطعم سكان قرية فقيرة في كينيا بالصدفة: خير كان في انتظاري

- عم «عطية» 60 عامًا في حب الورد: اتعلمت صناعة البوكيهات على إيد أمي

- «فايزة» وهبت حياتها لـ «نشارة المعادن»: بقيت أسطى في تشكيل النحاس والفضة

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