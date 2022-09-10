بريد الوطن.. اقضِ على فوضى ركن السيارات بجوار محطة الخيول يا وزير التنمية المحلية

نشكو نحن سكان منطقة عين شمس الشرقية من احتلال البلطجية شارع أحمد عرابى وخاصة سور مزرعة الزهراء للخيول، حيث وضعوا سلاسل وجنازير، وفرضوا إتاوات وأغلقوا الشوارع ومداخل الحارات المؤدية للسكن وأبواب المساجد، وخاصة مسجد «أهل الصفوة»، بجوار مدرسة الخطيب الخاصة، فإذا ناديت على صاحب السيارة ليفتح الطريق يقول «أنا بادفع للحى 250 جنيه»، ولمن تدفعهم؟ لا يجيب، وأغلق البلطجية شارع أحمد عرابى كل حسب نفوذه، كما استغلوا الميادين بحديقة جسر السويس، وأمدوا إليها مقاعد الكافيهات طول الليل، نناشد السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد، توجيه المسئولين للقضاء على كل تلك الفوضى.

عن الأهالى: أحمد النمر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com