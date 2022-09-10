بريد الوطن.. الحب الذي نحتاجه وننادي عليه

نحن فى مسيس الحاجة أن يشملنا الحب ويطرز حياتنا فى البيت والمصنع والعمل والشارع والكلام والحديث والحوار، هيا نحب وطننا بالعمل والإنتاج والحفاظ على المرافق والمنشآت، هيا نحب أنفسنا وننكر ذواتنا ونسمو فوق الصغائر والكبائر والضغائن، فمصر تحتاج لكل المخلصين الشرفاء، وأذكر قول المبدعة ميرفت السنوسى: «أيها الحب: منى إليك دوماً نداء ومن نبض النبض كل الرجاء.. ألا تتخلى عنى.. ألا تتركنى أقاوم وحدى.. أيها الحب: كن لى الطريق والزاد فى رحلتى.. كن هادياً لى فى حيرتى.. كن رفيقى فى غربتى وصديقاً فى وحدتى.. كن أنيسى فى وحشتى وفى الِمحَن كن العزاء.. كن الدفء فى صقيع الحياة، وفى لهيبها كن مظلتى.. أيها الحب: فى الربيع كن زهرتى.. وفى خريف العمر هدأتى.. وفى كل العمر على السطور كلمتى.. وتحت خط القلم عندما يتراقص أنت صفحتى.. أنت المرسى لسفينتى بل أنت كل الحياة.. وحينما يخبو ضوئى تظل أنت بريقى.. سيكون بك بعد الموت بعثى وفيك يحيا بعد الفناء نبضى.. نعم.. كل هذا لك يا أيها الحب.

والشاعر الإنجليزى وليام شكسبير استخدم كلمة الحب فى مسرحياته وأشعاره 2271 مرة، وقال إيليا أبوماضى: «إنَّ نفساً لم يشرق الحب فيها.. هى نفسٌ لم تدرِ ما معناها.. أنا بالحب قد وصلتُ إلى نفسى.. وبـالحـبِّ قـد عرفـتُ الله».

د. إبراهيم خليل إبراهيم

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