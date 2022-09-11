محافظ الوادي الجديد: بدء اختبارات القبول بمدرسة «We» للتكنولوجيا التطبيقية

صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن أجريت صباح اليوم اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار الاستعداد لدخول المدرسة الخدمة بداية العام الدراسي الجديد لأول مرة.

التقييم يجرى من خلال اللجان المُوفدة من وزارة التربية والتعليم وشركة «WE»

وأكّد أن التقييم يتم من خلال اللجان المُوفدة من وزارة التربية والتعليم وشركة «WE» للاتصالات لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

413» طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس خضعوا للمرحلة الأولى من الاختبارات

من جانبه، أوضح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد،، في بيان، أن «413» طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس خضعوا للمرحلة الأولى من الاختبارات اليوم من إجمالي 618 متقدما على مستوى الإدارات الخمس، لافتًا إلى أن اللجنة تستكمل عملها غدًا بالداخلة، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية وتقييم جميع المتقدمين خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط تفقد خلال جولة داخل المدرسة أحدث أعمال التطورات بمقر مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز الإبداع الرقمي، حيثُ شهد الأعمال الجارية لإعداد الفصول الدراسية والورشة المُلحقة وتوصيل كابلات الكهرباء، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال السور والواجهات واللاند سكيب وتنجيل الفناء الخلفي للمدرسة. كما وجّه بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة.