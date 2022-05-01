حكم غيابي بالمشدد «5 سنوات» لصاحب شركة ميكانيكا في التهرب الضريبي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، غيابيا على متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بتهربه من أداء القيمة الضريبية بمنطقة النزهة، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، مجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سمير، ومحمد خميس.

وقائع التهرب الضريبي

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1904 لسنة 2022 جنايات النزهة،والمقيدة برقم 57 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «أسامه. إ، 54 عامًا صاحب شركة أعمال ميكانيكا» في خلال الفترة إبريل 2013 حتى ديسمبر 2018 بدائرة قسم النزهة، أنه بصفته مسجلا وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط مقاولات وأعمال صرف صحى وأعمال ميكانيكا وذلك بأن باع سلعة وقدم خدمة دون إقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليه خلال فترات معينة.

محاكمة جنائية للمتهم

وجاء في تحريات المباحث، بأن فحصه أسفر عن قيام المتهم «أسامه» بصفته صاحب شركة «لأعمال المكانيكا والكهرباء»، بمزاولة نشاط مقاولات انشاء هدم وإصلاح واعمال صرف صحي وأعمال ميكانيكا خلال الفترة من ابريل 2013 حتى ديسمبر 2018 وبالتهرب من اداء ضريبي القيمة المضافة والمبيعات المستحقين على نشاطه المار ذكره وذلك لقيامه ببيع سلعة وتقديم خدمة الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقهن استنادا إلى الإطلاع على اٌقرارات الضريبة المقدمة من المتهم لمأمورية الضرائب على الدخل المختصة وبمقارناتها بما أقر عنه المتهم بإقرارات المبيعات والقيمة المضافة تبين وجود تعاملات مخفاه لم يتم المتهم بإدراجها بإقرارات الضرائب على القيمة المضيفة والمبيعات ويستحق عليه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة 8 سبتمبر2016 حتى ديسمبر 2018 مقدارها 1699100 جنيه، وضريبة مبيعات مقدارها 1671062 جنيه خلال الفترة من أبريل 2013 حتى 7 سبتمبر2016 بخلاف الضريبة الإضافية.