انقطاع الكهرباء عن مناطق شرق أوكرانيا.. وكييف تتهم روسيا بضرب المحطات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بانقطاع الكهرباء عن مناطق في شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

كما انقطعت المياه عن مناطق عدة شرقي أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

انقطاع المياه عن مناطق عدة شرقي أوكرانيا

واتهمت كييف روسيا، بضرب محطات الكهرباء في شرق البلاد، ما أدخل المنطقة في ظلام دامس، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

في السياق ذاته، قال قائد الجيش الأوكراني، يوم الأحد، إن القوات الأوكرانية واصلت توغلها شمالا في منطقة خاركيف وتقدمت إلى جنوبها وشرقها بعد يوم من مكاسبها السريعة التي أجبرت روسيا على التخلي عن معقلها الرئيسي في المنطقة.

وأكدت أوكرانيا في وقت سابق اليوم، أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.