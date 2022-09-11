إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022.. غدا

بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022، وتم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب صباح الغد على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:

-عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد بلغ (579612) طالبا وطالبة.

حالات استنفاذ الرغبات

استنفذ 3606 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1732 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.

مرحلة تقليل الاغتراب

تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.