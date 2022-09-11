موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. النتيجة ستعلن على «مصر الرقمية»

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنّ اللجنة العليا للتنسيق تجتمع الآن، لفرز الأعداد المتقدمة لتنسق المرحلة الثالثة 2022، ووضع الحدود الدنيا للكليات، وفقًا للأعداد المقررة لكل كلية، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون متاحة على موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر منصّة مصر الرقمية بالمجان.

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقال المشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، سيشهد إعلان نتيجة المرحلة وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحاً أن الطالب يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني والتسجيل برقم الجلوس، والرقم السري، وأنّه فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة سيتم الكشف عن موعد انطلاق مرحلة تنسيق تقليل الاغتراب 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الراغبين في تقديم أوراق الالتحاق بالكليات المختلفة المرشحين من قبل مكتب التنسيق مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.