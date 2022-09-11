رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. آلاف الطلاب يترقبون إعلانها

منذ غلق تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بنهاية يوم الجمعة الماضي 9 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة وذويهم، ظهور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، استعدادًا للالتحاق بالعام الجامعي 2022- 2023.

ظهور ترشيحات قبول الطلاب بعد فرز الرغبات

وتظهر ترشيحات قبول الطلاب في الجامعات الحكومية والمعاهد، بعد انتهاء مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب الذين دونوا رغباتهم عبر الموقع، وتواصل الوزارة حاليًا إجراء عملية فرز رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأخيرة، وذلك تمهيدًا لإعلان موعد فتح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنَّ أعمال فرز الرغبات وتوزيع الطلاب تكون بالأماكن الشاغرة والمتبقية في الكليات والمعاهد، موضحًا أنَّ نتيجة التنسيق من المرجح إعلانها خلال في غضون 3 أيام من غلق باب تسجيل رغبات المرحلة.

وأضاف المشرف على التنسيق إنَّ النتيجة ستكون متاحة عبر الموقع للدخول عليه فور الانتهاء من أعمال الفرز واعتماد وزير التعليم العالي للنتيجة وإعلانها رسميا في بيان، وذلك من رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من هـنـا.

إتاحة تقليل الاغتراب بعد نتيجة المرحلة الثالثة

وأوضح أنَّ مرحلة التحويل لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2022، ستنطلق عقب الإعلان عن تفاصيل نتيجة المرحلة الثالثة 2022، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقاً للقواعد والضوابط والحدود الدنيا المعلن عنها سلفا.

يُشار إلى أنَّ المرحلة الثالثة 2022، هي الأخيرة في تنسيق طلاب الثانوية العامة هذا العام، ويبلغ عدد الطلاب بها نحو 66 ألفًا و754 طالبًا، وفقا لبيان الوزارة، وتشمل نتيجة تنسيق هذه المرحلة، طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، إضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل من المرحلتين الأولى والثانية لهذا العام.