خبير نقل بحري: سياحة اليخوت من أكثر المجالات ربحا.. ومنطقة الشرق الأوسط في الصدارة

قال الربان صالح حجازي، خبير شؤون النقل البحري، إن سياحة اليخوت أحد أكثر المجالات ربحا، حيث إن هناك أكثر من 6 آلاف يخت على مستوى العالم، كما وتتميز منطقة الشرق الأوسط بامتلاكها لليخوت الفاخرة، وهي الأولى في هذا المجال.

حجازي: اليخوت تختلف في شكل السياحة الخاصة بها

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اليخوت تختلف في شكل السياحة الخاصة بها، حيث إن هناك يخوتا فاخرة تخص الأغنياء والمليارديرات وتكون تلك اليخوت مشابهة لسفن الركاب، وهناك نوع آخر وهو الأعم والذي يجب استهدافه وهي اليخوت الأصغر المملوكة لأفراد عاديين.

حجازي: هناك أعداد كبرى من الأوروبيين والغربيين يمتلكون تلك اليخوت

وأوضح أن هناك أعدادا كبرى من الأوروبيين والغربيين يمتلكون تلك اليخوت، وهناك نوعان من السياحة، أحدهما السياحة الزائرة أو العابرة والسياحة المقيمة على أرض مصر، وجميعها ستدر دخلا جيدا على الدولة المصرية، «السياحة الزائرة تحتاج لتسهيلات في العبور ومراسٍ خاصة بها».

وأكد أنه ومع الاهتمام بتلك الصناعة والسياحة المهمة فذلك سيؤدي إلى استهداف عدد من اليخوت لمصر من أجل التزود بما تحتاجه وكذا قضاء فترة العطلة الخاصة بأصحابها، «سياحة اليخوت في البحر المتوسط كبيرة، لأنه المقصد السياحي الأهم لملاك اليخوت خلال الفترات الشتوية بأوروبا».

وتابع: «مصر ذات موقع جغرافي مهم، وتقع على ناصية على أهم بحرين وهما البحر الأبيض والبحر الأحمر، واللي هييجي عايز يعدي من البحر الأبيض للأحمر أو العكس».