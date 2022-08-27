مايا مرسي: اختيار ماريان عازر ورشا راغب بعضوية الرقابة المالية يدعم المرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة أربع سنوات مقبلة، والذي يضم في عضويته كل من الدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب.

مايا مرسي تهنئ ماريان عازر ورشا راغب

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ سعادتها بهذا القرار الذي يعكس نهج الدولة المصرية في تمكين المرأة ودعمها، ويؤكد الثقة في قدرات المرأة وإمكانياتها.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة ماريان عازر والدكتورة رشا راغب، مؤكدا أنهما تستحقان الاستمرار في هذا المنصب عن جدارة، ويعكس نجاحهما خلال السنوات الماضية، وتمنى المجلس لهما المزيد من النجاح والتوفيق.

مهام الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة.