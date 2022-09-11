رئيس أوكرانيا: لسنا مستعدين للتفاوض مع روسيا في الوقت الراهن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا، مضيفا «لا أرى اليوم أي رغبة من الجانب الروسي ليكون طرفا بناء، لا أخاطب من يصدرون إنذارات نهائية»

زيلينسكي: الحل الدبلوماسي واتفاقات مينسك مختلفان

وأكد زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن الحل الدبلوماسي واتفاقات مينسك، شيئان مختلفان، قائلا «أعلم أن بعض الدول تدفعنا نحو اتفاقات مينسك، أريد أن يدرك العالم أن هناك حلا دبلوماسيا، يكمن في اتفاقات مينسك، ويمكن إبرام الاتفاق فقط بعد خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية»، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، منوها بأن التأخير فى المحادثات، سيعقد إمكانية التوصل إلى إتفاق.

لافروف: روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا

وأوضح ردا على تصريحات كييف، أن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية، قائلا «إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية، عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.