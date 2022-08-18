رئيس أوكرانيا يطالب روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زاباروجيا النووية

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بالانسحاب الفوري من محطة زاباروجيا النووية، التي احتلتها ضمن العملية العسكرية التي تشنها موسكو على كييف، حسبما نشرت «العربية» في نبأ عاجل لها.

في المقابل، اعتبرت الخارجية الروسية أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقصفها للمواقع النووية، خاصة محطة زاباروجيا الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، حسبما نشر موقع «روسيا اليوم».

روسيا: أوكرانيا تواصل عمليات القصف غير المسؤولة لمحطة زاباروجيا

وقال إيجور فيشنيفيتسكي، نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الأوكراني قصف محطة زاباروجيا الذرية من جديد، مضيفًا خلال مؤتمر للدول الأطراف في معاهدة حظر السلاح النووي، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تواصل عمليات القصف غير المسؤولة للمحطة، وتنتهك من خلال ذلك ليس فقط المبادئ السبعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي فقط، بل والمبدأ الأساسي أيضا.

وشدد «فيشنيفيتسكي» على أنه لا يجوز إطلاق النار على المواقع النووية أو المحطات الذرية، من المدفعية أو أي وسائل أخرى، محذرًا من خطورة ذلك.

اتهامات لأوكرانيا بممارسة الإرهاب النووي

وأوضح نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تفهم ذلك جيدا، واتهمها بممارسة الإرهاب النووي في جوهر الأمر، مؤكدًا أن ما يثير قلقا كبيرا هو أنه سيحصل على الدعم في ذلك، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بكارثة.

وأشار إلى أن روسيا تهتم بتنظيم زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى محطة زاباروجيا، في أقرب وقت ممكن.