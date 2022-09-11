رئيس أوكرانيا يحذر من محاولات غربية لدفع «كييف» إلى تقديم تنازلات لروسيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغرب لإمداد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، محذرا من محاولات غربية لدفع «كييف» إلى تقديم تنازلات لروسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحذر زيلينسكي من تراجع زخم الدعم الغربي لبلاده بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا مؤكدًا أن «موسكو»، تأمل كسر مقاومة بلاده في الشتاء معولة على مشاكل التدفئة.

الرئيس الأوكراني: «روسيا» تعول على وحشية الشتاء

وفي وقت سابق، أشار زيلينسكي، إلى استعادة الجيش بلاده، 2000 كيلومتر من الأراضي، مؤكدا أن الجيش الروسي اتخذ الخيار الصائب بالفرار.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن «موسكو» تبذل كل الجهود لكسر مقاومة بلاده وأوروبا والعالم خلال الأيام الـ90 لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن «روسيا» تعول على وحشية الشتاء، لأن وحشية الإنسان لم تعد تكف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، فند قائد كتيبة «سبارتا» بجمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوجا، في فيديو نشره رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين على «تليجرام»، الادعاءات الأوكرانية، بالاستيلاء على «مطار دونيتسك»، ونشر فيديو كذب فيه هذه المزاعم.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السابق في وكالة الاستخابارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، راي ماكجفرن، إلى أن خبراء «الوكالة الدولية الطاقة الذرية» والأمم المتحدة يتعرضون لضغط من جانب بلاده، مشيرا في مناقشة بـ«معهد شيلير» الألماني، إلى أنهم لا يفصحون عن الجهة التي تقصف محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية.

صحيفة: زيارة بيلوسي لتايوان أثرت إيجابيا على تحالف «بكين - موسكو»

بدورها، قالت وسائل إعلام المانية، إن المحادثات المزمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني «شي جين بينج» خلال قمة «شنجهاي للتعاون»، في «سمرقند»، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، إشارة للغرب من بكين تؤكد فيها دعمها لموسكو

وأشارت صحيفة «هاندلسبلات»، في مقال، إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي الأخيرة إلى تايوان، أدت إلى تدهور العلاقات بين بلادها والصين، لكنها أثرت بشكل إيجابي على تعزيز تحالف «بكين وموسكو» في إطار الصراع التنافسي مع واشنطن والغرب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.