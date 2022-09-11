محافظ جنوب سيناء: «شرم الشيخ» باتت خضراء.. ونستعد لـCOP27 منذ 6 أشهر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تستعد ومنذ 6 أشهر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27، والذي يعد من أهم المؤتمرات المناخية التي حدثت، موضحا أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تنفيذها كافة، منها تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن 90% من مدينة شرم الشيخ، باتت خضراء بامتياز، عبر استخدام التاكسي والمواقف الذكية ومشاركة الدراجات، موضحا أن رئيس الوزراء خلال تفقده المدينة، كان سعيدا بما حدث.

تحويل مارينا لمدينة خضراء

وتابع: «جرى الاستعانة بكل ما توصلت إليه دول العالم من تكنولوجيا، لإنجاح قمة المناخ المقبلة، مضيفا: «بقالنا 6 أشهر نشتغل في مارينا على تحويلها لمدينة خضراء، والهيئة الهندسية تشتغل بكامل طاقتها».

أكد أنه جرى توسعة شوارع المدينة كافة وجعلها صديقة للبيئة، إذ جرى تحويل شارع السلام بالمدينة لممشى سياحي عالمي ممتد على مسافة 6 كيلو من اليمين واليسار، وبات الشارع مشابه لشارع الشانزليزيه الفرنسي.

إجراءات أمنية مشددة على مستوى المدينة

وأشار إلى أن المدينة ستستقبل سكرتارية الأمم المتحدة، وستكون هناك إجراءات أمنية مشددة على مستوى المدينة «مش هيبقي فيه حجم العمالة الضخمة اللي موجود دلوقتي، عندنا 4 آلاف عامل بيشتغلوا في الطرق والزراعة والميادين».

أوضح أنه جرى تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، إذ كان يستوعب سنويا 7.5 مليون راكب، وحاليا يستطيع استقبال 10 مليون راكب سنويا، خاصة بعد تحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بالمطار.