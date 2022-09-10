جون كيري في جولة أفريقية لإجراء مناقشات قبل قمة شرم الشيخ للمناخ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، سيسافر إلى نيجيريا يومي 12-13 سبتمبر، وأيضًا السنغال من 14 إلى 15 سبتمبر، حيث سيشارك في مناقشات مع نظرائه من الحكومة، وكذلك القطاع الخاص فيما يتعلق بتعزيز العمل المناخي.

ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه المناقشات تأتي قبل المؤتمر السابع والعشرون المقبل للأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ بمصر.

كيري سيحضر المؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة

وفي السنغال، سيحضر جون كيري أيضًا المؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة (AMCEN)، حيث سيناقش أهمية التعامل مع التغيرات المناخية مع وزراء البيئة الأفارقة، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة لمساعدة أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف وإدارة آثار تغير المناخ من خلال خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود.

وكان جون كيري شارك قبل أيام في مؤتمر مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي ناقش قضية التغيرات المناخية ودور الدول الكبرى في مساعدة قارة أفريقيا، وتمويل برامج مواجهة التغيرات المناخية.

أهمية غير مسبوقة لقمة المناخ في شرم الشيخ

وتأتي قمة المناخ في شرم الشيخ قبل نهاية العام الجاري في وقت شاهد فيه العالم أجمع التأثيرات التي أفرزتها التغيرات المناخية، على رأسها موجة الجفاف التي تسببت في جفاف أشهر الأنهار الأوروبية، بينما وقعت دول أخرى تحت رحمة السيول مثل باكستان، التي تضرر فيها أكثر من 33 مليون مواطن.