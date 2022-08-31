رئيس متحف الحضارة يستقبل سفير صربيا ويصطحبه في جولة داخل معامل الترميم

استقبل الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المتحف ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، التي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة بلجراد خلال شهر يوليو الماضي.

تعزيز التعاون المشترك

ورحب «غنيم» بالسفير والوفد المرافق له، مع تقديم شرح مبسط عن المتحف والدور الثقافي والمعرفي الذي يقوم به على الخريطة العالمية السياحية والأثرية، كما بحث مع الوفد آليات تعزيز التعاون المشترك بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الترميم والثقافة.

واصطحب «نيم» الوفد في جولة تعريفية داخل معامل الترميم والصيانة بالمتحف، حيث قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن كيفية التعامل مع القطع الأثرية وطرق علاجها وترميمها، وسُبل المحافظة عليها من العوامل الجوية، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعامل مع القطع الأثرية وآخر الدراسات العالمية التي تشهد بها المؤسسات العلمية الكبرى.

هدية تذكارية

من جانبه، أعرب السفير الصربي عن سعادته لما وصل إليه المتحف القومي للحضارة المصرية من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، كما حرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكارية له.

وفي ختام الزيارة، حرص السفير الصربي على توجيه الشكر لإدارة المتحف وقياداته والعاملين به على هذا المجهود الرائع الذي يقومون به، معربا عن أمله بتكرار الزيارة مرة أخرى للتعرف أكثر على هذا الصرح العظيم.