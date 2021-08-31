«إنستجرام» يطالب مستخدميه بتحديث بياناتهم أو التوقف: اكتب عمرك الحقيقي

قال موقع «the sun»، البريطاني، إن تطبيق إنستجرام Instagram، يعمل في الوقت الحالي على معرفة أعياد ميلاد مستخدميه، وإن من لم يقم المستخدم بإخبار التطبيق عن عمره الفعلي، فلن يتمكن من استخدام التطبيق.

من لم يبلغ بعيد ميلاده التطبيق فعليه أن يفعل ذلك الآن

وأضاف الموقع أن كل من لم يبلغ بعيد ميلاده التطبيق فعليه أن يفعل ذلك الآن، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فستبدأ في المطالبة بها، وقد بدأ Instagram يطلب أعياد الميلاد في عام 2019.

لذلك إذا قمت بالتسجيل من قبل، فربما لم تذكر تاريخ ميلادك الرسمي، لذلك عليك تسجيل الآن قبل عدم تمكنك من استخدام التطبيق.

إنستجرام يضع قواعد جديدة حول أعياد الميلاد

ويضع تطبيق إنستجرام Instagram قواعد جديدة حول أعياد الميلاد، وذلك في إطار محاولتة لحماية الأطفال عبر الإنترنت، حيث سيُطلب منك عيد ميلادك عند فتح التطبيق.

وهناك إمكانية لتجاهل الطلبات، لذلك إلى حد ما ثم سيتوقف التطبيق عن العمل بشكل صحيح، كما سيتم تعتيم بعض المنشورات ووضع علامة عليها على أنها حساسة إذا لم تقدم تاريخ ميلادك في حالة اعتبار أنك أصغر من أن تشاهد المحتوى.

وقال إنستجرام Instagram، إنه سيستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن العمر في المستقبل، للعثور على أي شخص يكذب بشأن عمره، وقد ينظر هذا في التعليقات على مشاركاتك للحصول على أدلة.

وإذا توقع التطبيق أنك تكذب بشأن عمرك الحقيقي، فقد يُطلب منك التحقق من عمرك ببطاقة الهوية.

وقال التطبيق في منشور: «لقد أوضحنا أننا نريد بذل المزيد من الجهد لخلق تجارب أكثر أمانًا وخصوصية للشباب، وللقيام بذلك، نحتاج إلى معرفة عمر كل شخص على Instagram، لذلك بدأنا نطلب من الأشخاص مشاركة عيد ميلادهم معنا إذا لم يشاركوه من قبل».

وأضاف، «أولاً سنطلب منك عيد ميلادك عندما تفتح Instagram، سنعرض لك إشعارًا بضع مرات، وإذا لم تقدم لنا عيد ميلادك في وقت معين، فستحتاج إلى مشاركته لمواصلة استخدام Instagram، هذه المعلومات ضرورية للميزات الجديدة التي نطورها لحماية الشباب».

ويعمل Instagram أيضًا على إصدار أكثر أمانًا من التطبيق للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ولكن هذا قد قوبل ببعض ردود الفعل العكسية.