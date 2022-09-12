أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، موضحة الحدود الدنيا للكليات وكذلك عدد الطلاب المرشحين في المرحلة لكليات الشعبة الأدبية والعلمية، وأيضًا المرشحين للمعاهد المختلفة، بالإضافة إلى موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2022.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنه يمكن للطلاب الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري، مؤكدة أن تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، سيكون متاحًا يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام متتالية.

عدد الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد

وأكدت الوزارة، أن عدد الطلاب المُرشحين لـ تنسيق المرحلة الثالثة للكليات الجامعية من الشعبة العلمية بلغ 41926، و22815 للأدبي، بإجمالي 64741 طالبًا للشعبتين.

وعن الطلاب المرشحين للمعاهد المختلفة، أوضحت الوزارة أن عدد المرشيحن للمعاهد من الشعبة العلمية بلغ 60904، و65204 للأدبي، بإجمالي 126108 طلاب.