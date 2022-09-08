تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022.. آخر فرصة لأداء اختبارات القدرات

تنتهي اليوم الخميس، الكليات من اختبارات القدرات لطلاب تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 6 سبتمبر الجاري، في عدد من الكليات التي يشترط للالتحاق بها، اجتياز اختبارات القدرات واستيفاء الحد الأدنى للتنسيق.

وتعقد اختبارات القدرات، لكليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة تخصصي الفنون والعمارة، وكليات التمريض، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي في بيان رسمي.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022 واختبارات القدرات

عن تفاصيل اختبارات القدرات في تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، قال الدكتورمحمد ماضي، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، إن الاختبارات عقدت في لجان مراعية للإجراءات الوقائية، ووفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، وسارت بصورة منتظمة.

وأضاف ماضي لـ«الوطن»، أنه يتم قبول طلاب الشهادات الفنية وفق اللوائح الداخلية، مؤكدا أن شروط النجاح في اختبار القدرات، تتمثل في الحصول على 60%.

وذكرت وزارة التعليم العالي، إن يسمح بالتقدم للاختبارات لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية، وفقًا للتخصصات، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي، وسيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات، وبأسبقية المجموع الكلي، إذ يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022 «حداثة المؤهل».

طرق الحصول على نتيجة اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي، عبر موقع التنسيق الإليكتروني، طريقة الحصول على نتيجة اختبارات قدرات المعاهد الفنية الصناعية، على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإليكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- اختيار مصدر الشهادة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.