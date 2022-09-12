لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023.. الرابط متاح الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، منذ قليل، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول والثاني، والذين سجّلوا رغباتهم بحد أدنى 50% للمرحلة للشعبتين العلمي والأدبي، وأكّدت الوزارة أنَّه يُمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني للحصول على النتيجة.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صدر عنها، أنَّه يمكن للطلاب الدخول إلى لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لمعرفة الكلية التي رُشّح لها، مؤكّدة أنَّه يمكن للطلاب بعد معرفة نتيجة الترشح طباعة بطاقة الترشح، والتّوجه بها خلال أيام وفقًا لخريطة عمل الجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي السياق ذاته، تختتم الجامعات الأهلية، اليوم، أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، وفقاً للضوابط والقواعد والحدود التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.