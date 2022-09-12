رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. متاح الآن

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة المسجلين لرغبات المرحلة من الشعبتين العلمي والأدبي، والمرشحين للكليات والمعاهد المختلفة، البالغ عددهم ما يزيد على 200 ألف طالبٍ وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا، التي أقرّتها الوزارة بحد أدنى 50% لتسجيل الرغبات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2202

وأكّدت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أنّه يُمكن للطلاب الدخول لـ رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، للاطّلاع على نتيجة تنسيق الكلية المرشح لها من خلال استخدام رقم الجلوس والرقم السري، ثم طباعة ورقة الترشيح للتوجه بها فيما بعد لاستكمال عملية التحاقه والتقديم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي السياق ذاته، تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة، فتح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد المتبعة في هذا الشان.