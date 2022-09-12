تردد إذاعة القرآن الكريم.. استمع للبرامج الدينية والتلاوات المختلفة

أعلنت إذاعة القرآن الكريم، ترددها الجديد للعام الجاري 2022، لقرائها ومتابعيها الذي يحرصون على متابعة ما تقدمه القناة من محتوى ديني، والتلاوت القرآنية المختلفة التي يقدمها أشهر القراء، أبرزهم محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، الشيخ محمد رفعت، الشيخ أبو العنين شعيشع، الشيخ طه الفشني وغيرهم.

وفي إطار بحث الناس وتساؤلاتهم عن تردد إذاعة القرآن الكريم، تقدم «الوطن» فيما يلي، تردد القناة التي تختص بإذاعة الفقرات والبرامج الدينية منها في رحاب السيرة النبوية، وبرنامج رياض السيرة العطرة، برنامج قطوف دانية، وفي رحاب الفقه.

تردد إذاعة القرآن الكريم

ويمكن الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم عبر موجات الراديو عبر موجات الراديو إف إم 98.2.

ويمكن ضبط تردد إذاعة القرآن الكريم عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر ضبط الترددات الآتية:

التردد: 11766.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

ترددات القنوات الدينية

ويوجد الكثير من القنوات التي تقدم محتوى ديني للمتابعين، من بينها تردد قناة السعودية قرآن:

تردد قناة السعودية قرآن

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز

ويبحث العديد من الأشخاص أيضا، عن تردد قناة كنوز، حيث تعرض القناة العديد من البرامج الدينية، كما يكثر البحث عنها خلال فترة عيد الأضحى وذلك لاختصاصها بنقل شعائر الحج من الأراضي المقدسة بالإضافة إلى تكبيرات العيد.

ويمكن ضبط تردد القناة من خلال ضبط الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10728.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.