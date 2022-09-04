تردد إذاعة القرآن الكريم 2022 والبرامج التي تقدمها على مدار اليوم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن ترددها الجديد للعام الجاري 2022، التي تقدم محتوى ديني وإرشادي وتوعوي، فضلًا عن التلاوت التي يقدمها أشهر القراء للقرآن الكريم من بينهم الشيخ محمد رفعت، الشيخ أبو العنين شعيشع، الشيخ طه الفشني، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ مصطفى إسماعيل.

ويمكن للمشاهد من خلال تردد إذاعة القرآن الكريم، متابعة باقة من البرامج التي تقدم للجمهور من بينها برنامج براعم الإيمان، برنامج في رحاب السيرة النبوية، وبرنامج رياض السيرة العطرة، برنامج قطوف دانية، برنامج سيرة ومسيرة، برنامج في رحاب الفقه، برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد إذاعة القرآن الكريم على هذا النحو:

تردد إذاعة القرآن الكريم

وجاءت تفاصيل تردد إذاعة القرآن الكريم، للراغبين في ضبط ترددها عبر موجات الراديو عبر موجات الراديو إف إم 98.2، ويمكن ضبطها عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر المعلومات الآتية:

التردد: 11766.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

ترددات القنوات الدينية

ويوجد الكثير من القنوات التي تقدم محتوى ديني للمشاهد سواء تبث من داخل مصر أو من خارجها من بينها تردد قناة السعودية قرآن وتفاصيل التردد كالتالي:

ردد قناة السعودية قرآن

ويمكن ضبط قناة السعودية قرآن من خلال ضبط الآتي:

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.