تردد إذاعة القرآن الكريم 2022.. تنقل شعائر صلاة العيد

ارتفعت نسبة البحث عبر المحركات العالمية عن تردد إذاعة القرآن الكريم 2022 عبر موجات الراديو وعلى النايل سات، والتي تنقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور في التقرير التالي، تردد إذاعة القران الكريم 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي جاءت كالاتي:

تردد إذاعة القرآن الكريم 2022

والراغبين في ضبط تردد بث إذاعة القرآن الكريم عبر موجات الراديو عبر موجات الراديو إف إم 98.2، ويمكن ضبطها عبر القمر الصناعي النايل سات عبر المعلومات الآتية:

التردد: 11766.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

أبرز قراء إذاعة القرآن الكريم

وتقوم إذاعة القرآن الكريم باعتماد قراءات عدد من مشايخ المعروفين والمشاهير مثل: الشيخ محمد رفعت، والشيخ أبو العنين شعيشع، والشيخ طه الفشني، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود على البنا، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد أحمد نعينع، والشيخ محمود صديق المنشاوي، والشيخ إبراهيم الفشن.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2022

وتقوم عدد من القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك ويمكن ضبطها كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

تردد قناة السعودية قرآن

ويمكن ضبط قناة السعودية قرآن التي تنقل شعائر الحج من الأراضي المقدسة بالإضافة إلى تكبيرات العيد من خلال ضبط الآتي:

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز

وتعتبر قناة كنوز من القنوات التي تنقل شعائر الحج ويمكن ضبطها من خلال الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10728.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.