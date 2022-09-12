«آداب القاهرة» تحصل على «الأيزو» للعام الثاني.. والخشت: نطبق معايير قياسية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب بالجامعة على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الثاني على التوالي، مؤكّدًا أنَّ جامعة القاهرة تحرص على تطبيق جميع معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها واداراتها ومراكزها، وتوفير كل الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، إضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنَ حصول كلية الآداب على شهادات الأيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

«الأيزو» من أهم الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية

من جهتها، قالت الدكتورة عبير محمد عبدالسلام القائم بأعمال عميد كلية الآداب، إن شهادة المواصفة الدولية ISO 9001: 2015 من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، وتتضمن عدة بنود رئيسة تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل «سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، والدعم، والتشغيل، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر»، وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

جدير بالذكر، أنَّ جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.