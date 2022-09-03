الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022.. منها الآداب والحقوق

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 التي بدأت صباح اليوم السبت 3 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، موضحة أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في معامل التنسيق بالجامعات مع مراعاة الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 علمي

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة تشمل المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة في محافظة الشرقية، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر، والمعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة، وكلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط، وكلية آداب انتساب موجه العريش، ومعهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات وكلية تربية رياضية بنات بني سويف، وكلية تربية نوعية فنية الفيوم.

كما تشمل الكليات والمعاهد المتاحة كلية تربية رياضية بنات أسوان، وكلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان، والمعهد العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة، وكلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية، ومعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار، وكلية آداب انتساب موجه أسيوط، وكلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة، وكلية تربية العريش رياضة، وكلية تربية نوعية فنية بورسعيد، وكلية تربية نوعية فنية دمياط، وكلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

وتشمل القائمة أيضًا كلية تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية رياضية بنين الزقازيق، وتربية رياضية بنات الزقازيق، وتربية نوعية فنية الزقازيق، وتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية نوعية المنصورة بمنية النصر، وتربية رياضية بنين بنها، وتربية نوعية المنوفية بأشمون، وحقوق انتساب موجه بنها، وتربية نوعية بنها، وتربية نوعية دمياط، وتربية طفولة الوادي الجديد، وتربية طفولة سوهاج.

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 أدبي

تشمل الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 أدبي كلية تربية نوعية موسيقية دمياط وتربية نوعية فنية مطروح، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة وتربية نوعية موسيقية أسوان، وتربية تعليم ابتدائي العريش، وتربية طفولة العريش، والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش، وتربية رياضية بنات العريش، ومعهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى بالمقر البديل بالإسماعيلية، ومعهد أكتوبر العالي للاقتصاد وتربية نوعية موسيقية القاهرة، وتربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

كما تشمل القائمة كلية تربية رياضية بنات السويس، وتربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر، ومعهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة التجارة الخارجية بدمياط، وتربية رياضية بنات أسوان، وتربية موسيقية حلوان، وتربية نوعية فنية عين شمس، وتربية نوعية موسيقية عين شمس، وتربية رياضية بنين العريش، وتربية نوعية فنية الإسكندرية، وتربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية نوعية موسيقية بورسعيد، وتربية رياضية بنات الوادي الجديد، وتربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.