موعد امتحان قدرات إعلام الإسكندرية 2022 والمقابلة الشخصية.. 40% للقبول

يبحث كثير من الطلاب الملتحقين بكلية الآداب عن موعد امتحان قدرات إعلام الإسكندرية 2022 لقبول الطلاب الجدد في القسم، حيث تعتمد اختبارات القدرات على شقين، أولهما امتحان القدرات والمعلومات العامة ويقام في يوم واحد، إضافة إلى المقابلة الشخصية والتي تقام على مدار يومين، ويتم تحديد أسماء الحضور وفقا ليوم المقابلة.

موعد امتحان القدرات في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وبحسب بيان قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تقرر عقد الاختبار التحريري الإلكتروني بنظام «بابل شيت» يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر الجاري الساعة 12 ظهراً بعدد من الأماكن هي قسم تاريخ بالكامل، ومدرج أحمد فكري، وطرقة قسم علم نفس.

موعد المقابلة الشخصية في إعلام الإسكندرية

وأوضح قسم الإعلام أنه بالنسبة للمقابلة الشخصية فقد تقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 من سبتمبر الجاري، أي اليومين اللذان يليان امتحان القدرات، على أن تكون المقابلات بقسم الإعلام المبنى القبلي الساعة 10 صباحا، وسيتم تحديد أسماء الحضور في منشور على صفحة القسم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

رسوم امتحان القدرات في إعلام الإسكندرية 2022

يأتي ذلك بعدما أعلنت «آداب الإسكندرية» عن رسوم قدرها 200 جنيه، مقابل أداء امتحانات القبول التي تجرى إلكترونيا في معامل الكلية لأقسام الصوتيات واللسانيات والإعلام واللغة الصينية وآدابها.

معايير القبول في إعلام الإسكندرية 2022

يذكر أن معايير القبول في إعلام الإسكندرية 2022 تُحدد بناء على عاملين، أولهما مجموع اللغات الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة «العربية والإنجليزية والفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية»، حيث يضاف إلى مجموع الثانوية العامة، ويصبح ضمن نسبة 60% من عوامل القبول، فيما يتبقى 40% على امتحان القدرات والمقابلة الشخصية.