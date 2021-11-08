فتح باب القبول مجددا لـ «إعلام الإسكندرية»..تعرف على المواعيد والشروط

أعلن قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن فتح باب القبول للطلاب الذين اجتازوا المقابلة الشخصية والنظر في إمكانية قبول بعضهم تعويضا عن الطلاب الذين أعلنوا انسحابهم من القسم بعد تجاوز المقابلة الشخصية السابقة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد وشروط فتح باب القبول في قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم لطلاب الانتساب والانتساب الموجه، بالإضافة لطلاب الانتظام هذا العام، حيث يسري على جميع الطلاب كل الشروط.

شروط التقدم بدلا من الطلاب المنسحبين

يجب أن يكون الطالب قد اجتاز مسبقاً شروط اختبارات القبول في قسم الإعلام بالإسكندرية والتي تمثلت في:

- صورة شهادة الثانوية عامة .

- صورة بطاقة الترشيح

- صورة البطاقة الشخصية

- إقرار بموافقة ولي أمر الطالب على سفره للتدريب خارج الإسكندرية مع تحمله جميع النفقات.

- إقرار من طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه بإلالتزام بحضور المحاضرات وفقًا للائحة القسم.

مواعيد تقديم طلبات القبول في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنته إدارة قسم الإعلام، فإنه تقرر على من يرغب الالتحاق بأن يقوم تسجيل بياناته لدى المرشد الأكاديمي للفرقة الأولى، علما بأن باب التسجيل مفتوح بداية من صباح الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري، وحتي نهاية دوام الخميس الساعة الثانية ظهرا الموافق 11 نوفمبر.

فيما مواعيد تلقى أوراق التقديم في قسم الإعلام، تتم بشكل يومي من الساعه 10 حتى الثانية ظهراً وذلك ليوم الخميس المقبل.

التقديم لقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الإسكندرية يعد أحد أهم وأبرز أقسام الكلية، والتي تشهد هذا العام إتاحة القبول لطلاب الانتساب للمرة الأولى، حيث كان المعتاد قبول طلاب الانتظام فقط نظراً لمعايير الدراسة في القسم التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة وضرورة الحضور.