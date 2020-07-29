إعلام الإسكندرية تناقش اعتماد المكفوفين على الصحافة الإلكترونية

ناقشت كلية الآداب جامعة الإسكندرية تخصص الاتصال والإعلام، رسالة ماجستير الباحثة نورة الدسوقي، التي جاءت تحت عنوان "العلاقة بين اعتماد المكفوفين على الصحافة الإلكترونيه المصرية ومعرفتهم بقضايا حقوق الإنسان".

وهدفت الدراسة إلى رصد علاقة اعتماد المكفوفين على مضامين الصحافه الإلكترونية في معرفتهم بقضايا حقوق الإنسان والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد، من خلال إثبات أهمية وفاعلية تلك الصحف في إمدادهم بالمعلومات وتشكيل معارفهم.

وخلصت الدراسة إلى قدرة وسائل الإعلام على وضع الأطر المرجعية التي يستند إليها المكفوفون في تقييمهم لقضايا حقوق الإنسان، ويعني ذلك أن وسائل الإعلام تمارس تأثيرا ذا دلالة في تشكيل اتجاهات المبحوثين نحو القضايا الجارية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سامية جابر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، والدكتورة عزه عثمان أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس، ودكتور محمد البدوى أستاذ علم الاجتماع.