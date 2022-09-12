نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي في جامعة الفيوم.. برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي جامعة الفيوم، فيما فُتح الموقع الإلكتروني للتسجيل لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد خلال الأيام المُقبلة، وإنهاء إجراءات التقديم في مختلف كليات الجامعة، تمهيداً لانطلاق العام الجامعي الجديد.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات لكليات جامعة الفيوم علمي لشعبتي علوم ورياضة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي علوم

ووفقاً لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لكليات جامعة الفيوم شعبة علمي علوم، فإنّ الحد الأدنى للقبول جاء كالتالي:

1- كلية آداب انتساب موجه الفيوم.. 244 درجة.

2- كلية تربية نوعية جامعة الفيوم.. 239 درجة.

3- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.. 236 درجة.

4- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.. 234 درجة.

5- كلية الخدمة الاجتماعية انتساب موجه جامعة الفيوم.. 234 درجة.

6- كلية التربية النوعية جامعة الفيوم.. 223 درجة.

7- كلية التربية الرياضية بنين جامعة الفيوم.. 209 درجة.

8- كلية التربية الرياضية بنات جامعة الفيوم.. 208 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة

وفيما يتعلق بنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة بجامعة الفيوم، فقد توفرت لهم كلية وحيدة بخلاف باقي الكليات التي كانت متاحة لقسمي علمي علوم ورياضة معا، وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم بدمو التابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية، فيما جاء تنسيق 8 كليات مخصصة لعلمي علوم لشعبة علمي رياضة بنفس الدرجات أيضاً.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفيما يخص لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم فقط، أو برقم الجلوس، فإنّه يمكن للطلاب معرفتها من خلال الدخول على رابط التنسيق عبر بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــا.

رابط حجز الكشف الطبي لجامعة الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة الفيوم، وفرت رابط إلكتروني لحجز الكشف الطبي للطلاب الجدد إلكترونياً في ظل التحول الرقمي للجامعة، من هنـــــــــــا.

ويوفر الرابط الإلكتروني، للطلاب خدمات حجز موعد الكشف الطبي، بالإضافة إلى سداد المصروفات الخاصة بالكشف الطبي، والكلية، واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الطلاب.