رابط وخطوات حجز الكشف الطبي إلكترونيا للطلاب الجدد بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، بدء التسجيل الإلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بمختلف كليات الجامعة، للعام الجامعي الجديد 2022 /2023، بالإضافة إلى الاستعلام إلكترونياً عن دفع المصروفات الدراسية من خلال الرقم القومي للطالب، فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية لطلاب الجامعة الحاليين والجدد أو حتى الخريجين.

ويأتي ذلك من خلال برنامج الخدمات الإلكترونية الذي نفذه مركز نظم المعلومات الإدارية، التابع لمركز معلومات جامعة الفيوم، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري.

رابط التقديم للكشف الطبي

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب لـ«الوطن»، أنّه بدءا من اليوم سيتم فتح باب حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف كليات جامعة الفيوم إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني الذي خصصته الجامعة من هنا.

خطوات التقديم للكشف الطبي

وحول كيفية تسجيل الكشف الطبي، أوضح نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، أنّ خطوات حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد هي:

1-الدخول على رابط الكشف الطبي من هنا.

2- إدخال الرقم القومي للطالب.

3- إدخال رقم الجلوس.

4- تسجيل الدخول وملء بيانات الطالب.

المقابلة الشخصية وسداد المصروفات

وأشار «خبيري» إلى أنّه يمكن للطلاب أيضاً، طباعة استمارة المقابلة الشخصية من الكليات التي بها المقابلة الشخصية، والتوجه إلى الكلية لإجراء المقابلة وفقاً للموعد المحدد، بالإضافة إلى سداد المصروفات، والتي تتم عقب المقابلة الشخصية في الكلية، أو بعد انتهاء الكشف الطبي للطلاب الجدد في الكليات التي ليس لها مقابلة شخصية، موضحاً أنّ المرحلة الأخيرة تكون من خلال ذهاب الطالب للكلية وتسليم الملف، وإيصال الدفع.

تخصيص رقم للاستفسارات

تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة الفيوم، خصصت رقم هاتف محمول لتلقي استفسارات الطلاب بخصوص الكشف الطبي، أو المقابلة الشخصية، أو سداد المصروفات، وذلك من خلال الرقم التالي، 01028208606، أو من خلال الإيميل التالي:

Services.mis@fayoum.edu.eg.