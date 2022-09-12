خطوات الحصول على خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، موضحة أنها تتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري ويمكن تعديل الرغبات قبل غلق الموقع الإلكتروني خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد تشمل الآتي:

- إرشادات عامة للطالب

خدمات تنسيق الثانوية العامة

- خدمات تنسيق الثانوية العامة

- خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية «التسجيل مغلق»

- خدمات تنسيق الشهادات الفنية «التسجيل مغلق»

- خدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية «التسجيل مفتوح – على الطلاب المستفيدين من المرحلة السابقة إعادة تسجيل رغباتهم»

- خدمات تنسيق الشهادات المعادلة «التسجيل مفتوح للدبلومة الأمريكية، وفي حالة عدم ورود الدرجات من الجهة المانحة على الطالب التوجه إلى الجهة المانحة حيث إنها الوسيلة الوحيدة لإرسال بيانات نتائج الاختبارات إلى التنسيق الإلكترونية – الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات 2022».

- مدارس stem للعلوم والتكنولوجيا «التسجيل مغلق – ترقبوا إعلان النتيجة»

- مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا «التسجيل مفتوح»

خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية

- خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي «التسجيل مغلق».

- بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بالجامعات.