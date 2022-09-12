القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على عدة مناطق شمال خاركيف

أعلن مسؤول روسي، قبل قليل، أنّ القوات الأوكرانية شنّت هجوما على القوات الروسية واستولت على مناطق في شمال خاركيف، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

أوكرانيا تستعيد أكثر من 20 بلدة

وكشفت السلطات الأوكرانية، عن أنّها استعادت أكثر من 20 بلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بفضل الهجوم المضاد على القوات الروسية، ما أدت إلى انسحاب القوات الروسية من إيزيوم وبالاكليا بمنطقة خاركيف.

روسيا تكثّف الجهود في دونيتسك

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّها اتخذت قرارا بإعادة تجميع القوات الروسية في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، إضافة إلي تكثيف الجهود في دونيتسك، لتحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة وتحرير دونباس.