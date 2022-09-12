أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 20 بلدة بفضل «الهجوم المضاد»

أعلنت السلطات الأوكرانية، منذ قليل، استعادة الجيش الأوكراني لـ20 بلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بفضل الهجوم المضاد على الجيش الروسي، وفق نبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز».

انسحاب الجيش الروسي من بعض المناطق في خاركيف

وأحرزت القوات الأوكرانية نجاحا هائلا في الهجوم المضاد على الجيش الروسي، مما جعله ينسحب من منطقتي إيزيوم وبالاكليا بمنطقة خاركيف، بينما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم، وتكثيف الجهود في دونيتسك، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة وتحرير دونباس.

استعادة الحيش الأوكراني لـ3 آلاف كيلومتر مربع من الأرضي

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن الجيش الأوكراني استعادة 3 آلاف كيلومتر مربع، ونجح في التقدم جنوبي خاركيف ، وأصبح يفصله عن الحدود مع روسيا 50 كيلومترًا.

وشنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، 10 غارات جوية على مواقع القوات الروسية، وأسفرت عن مقتل 80 جنديًا روسيًا.

وفي نفس السياق، دمرت القوات الأوكرانية 3 مستودعات ذخيرة للجيش الروسي و8 دبابات في إقليم خيرسون جنوب البلاد، بالإضافة إلى تدمير معبر بالقرب من نوفا كاخوفكا.

مقتل 4 آلاف جندي أوكراني وإصابة 8 آلاف آخرين

وفي المقابل، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على جانبي محوري الجنوب وشمال الشرق، بلغت 4 آلاف قتيل، و8 آلاف جريح خلال الأيام الأخيرة.