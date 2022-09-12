أوكرانيا تعلن مقتل 40 جنديا روسيا جنوب البلاد في 3 غارات

شنت القوات الجوية الأوكرانية، 3 غارات على مواقع القوات الروسية في جنوبي أوكرانيا، أمس الأحد، وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، إلى مقتل 40 جنديا روسيا.

القوات الأوكرانية تدمر مستودع ذخيرة في كاخوفكا

وأضافت «العمليات الجنوبية»، أن القوات الأوكرانية، دمرت 4 دبابات و4 مركبات مدرعة و 3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز «ماستا إس»، ومستودع ذخيرة في كاخوفكا.

وتابعت عمليات الجنوب قائلة، إن الجيش الروسي، نفذ 19 غارة جوية على طول خط التماس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية، أخلت بعض المواقع في مدينة «خيرسون» الواقعة جنوب البلاد، على إ إثر العملية المضادة التي تنفذها «كييف» في المنطقة.

وأشار الجيش الاوكراني، في بيان، إلى استعادة السيطرة على بعض المواقع في «خيرسون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «موسكو» تواصل استهداف بنى تحتية حيوية،

زيلينسكي: لا يزال يتعين على أوكرانيا وروسيا العيش كجيران

وشدد يرماك، على حاجة «كييف» لدفاعات كافية مضادة للصواريخ من أجل حماية نفسها وأوروبا، وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أن في ضوء ربط شبكات الكهرباء الأوكرانية بالأوروبية، فإن الأوروبيين قد يتأثرون أيضا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إنه غير مستعد في الوقت الراهن للتفاوض مع «موسكو»، مشيرا في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن روسيا جارة ولا يزال يتعين العيش كجيران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.