أسعار شنط المدارس 2022.. تبدأ من 75 جنيهًا في سوق الفجالة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، المقرر مطلع أكتوبر المقبل، يستعد أولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية، ويعد سوق الفجالة من أقدم وأشهر وأرخص الأسواق لبيع كل ما يخص الأدوات المدرسية، لذلك يقصده الآباء لمعرفة أسعار شنط المدارس 2022 والمستلزمات الأخرى.

ووفق جولة ميدانية لـ«الوطن» في سوق الفجالة لبيع الأوراق والمستلزمات المدرسية والمكتبية، ننشر للمهتمين أسعار شنط المدارس 2022 والمستلزمات الأخرى في السطور التالية:

أسعار شنط المدارس 2022

ويبدأ سعر الشنط الشعبية من 75 جنيهًا، بحسب فرغلي عبد الله أحد الباعة في سوق الفجالة، مضيفًا أن الحقائب المخصصة لأطفال الحضانة تتراوح أسعارها ما بين 95 إلى 150 جنيهًا، أما شنط الصف الأول الابتدائي تبدأ من 175 إلى 200 جنيه.

وأضاف أن الحقائب المناسبة للأطفال في المرحلة التعليمية من رابعة ابتدائي وحتى الإعدادية تبدأ من 150 جنيهًا، وتصل لـ 450 جنيهًا، وشنطة الترولي التي تتضمن مقلمة ولانش بوكس وترولي، مناسبة حتى الإعدادية، ويصل سعرها إلى 550 جنيهًا.

وأوضح أن الشنط المدرسية لطلاب الثانوية تبدأ من 225 جنيهًا وتصل لنحو 300 جنيه، موضحًا أن هذا النوع من الحقائب يكون مناسب حتى لطلاب الجامعة: «موضة السنة دي الألوان الزاهية والشنط المصنوعة من المشمع اللامع والشرائط الملونة».

وأخيرًا جاءت حقائب الظهر متعددة الاستخدامات «لحمل اللاب توب، التابلت، أو الأدوات المدرسية»، ويبدأ سعرها من 250 جنيهًا وحتى 400 جنيه.

أسعار مستلزمات المدارس 2022

أما عن أسعار مستلزمات المدارس 2022 من كشاكيل وأقلام وزمزميات ولانش بوكس، فقد جاءت كالتالي وفق حديث «فرغلي»:

10 كشاكيل عادي بسعر 50 جنيهًا.

20 كراسة عادي بسعر 55 جنيهًا.

كشكول السلك يبدأ من 7.5 إلى 90 جنيهًا حسب عدد الأوراق التي تبدأ 60 إلى 250 ورقة.

زمزمية مستورة 50 جنيهًا، والمصري من 15 إلى 25 جنيهًا.

اللانش بوكس مستورد 85 جنيهًا، والمصري من 25 إلى 50 جنيهًا.

دستة الأقلام الجاف تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا حسب بلد المنشأ

دستة الأقلام الرصاص من 15 جنيهًا وحتى 50 جنيهًا.

المقلمة تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا.