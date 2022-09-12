تفاصيل تعاقد الأهلي مع «شادي وميسي».. الاستغناء عن لاعب وإعارة آخر

حسم مسؤولو ناديي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اتفاقهم بشأن تعاقد فريق القلعة الحمراء مع ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وعلم «الوطن سبورت» أنَّ الأهلي اتفق مع سيراميكا كليوباترا على إجراء صفقات تبادلية بين الناديين، دون الحصول على أي مبالغ مالية في الصفقات، وهو ما وافقت عليه الإدارتين.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقاته بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي على رأسها شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

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