نتيجة تنسيق معهد فني تمريض للمرحلة الثالثة 2022.. حد أدنى 230 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق معهد فني تمريض للمرحلة الثالثة 2022، في إطار تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، التي شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، بالإضافة إلى الناجحين في الدور الثاني.

وتتيح وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2022، على موقع التنسيق الإلكتروني، بالرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التحويل «تقليل الاغتراب»، للمراحل الثلاثة بداية من غدًا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

تنسيق معهد فني تمريض للمرحلة الثالثة 2022

وحددت وزارة التعليم العالي، تنسيق فني تمريض 2022 بحد أدني 230 درجة، وحد أقصي فني تمريض القاهرة 233 درجة، كالتالي:

فني تمريض أورام القاهرة 233.0

فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 231.0

فني تمريض السويس 230.0

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

- عدد الطلاب المُتقدمين للمرحلة الثالثة (الشعبة العلمية): 106436 طالبًا.

- عدد الطلاب المُتقدمين للمرحلة الثالثة (لشعبة الأدبية): 89751 طالبًا.

- إجمالي عدد الطلاب المرحلة الثالثة: 196187 طالبًا.

- عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

- عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

- عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة في معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

- عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

- عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات: 3606 طلاب من القسم العلمي، و1732 طالبًا من القسم الأدبي.