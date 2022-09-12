تنسيق كلية خدمة اجتماعية المرحلة الثالثة 2022.. الحد الأدنى 233 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية خدمة اجتماعية المرحلة الثالثة 2022 للشعبة العلمية، مؤكدة أن عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية بلغ 106 ألف و436 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية بلغ 89751 طالبًا، بإجمالي عدد الطلاب 196 ألف و187 طالبًا وطالبة.

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان، إتاحة نتيجة المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، بموقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط ، مشيرة إلى فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المراحل الثلاث لتنسيق القبول بالجامعات بداية من يوم الثلاثاء 13 سبتمبر وحتى يوم 17 سبتمبر.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية المرحلة الثالثة 2022 الشعبة العلمية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0، والحد الأقصى لكلية خدمة اجتماعية حلوان 239 درجة، كما نشرت الوزارة الحدود الدنيا للكلية في بعض الجامعات وجاءت كالآتي:

خدمة اجتماعية حلوان 239.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 238.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2021/2022 وهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

- الضغط على نتيجة المرحلة الثالثة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار شهادة الثانوية العامة «مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب سواء كانت ثانوية عامة أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا».

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.