بدائل كلية تمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجميع المحافظات، يبحث عنها كثير من الطلاب هذه الفترة، من أجل كتابتها في قائمة الرغبات للكليات والمعاهد المختارة، خاصة انتهاء تنسيق الكلية خلال المراحل السابقة، إذ يأتي على رأس تلك البدائل المعهد الفني للتمريض، والمعهد الفني الصحي، اللذان يمكنا الطلاب من الالتحاق بكلية التمريض، بعد الانتهاء من الدراسة خلاله لمدة عامين.

بدائل كلية تمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يسعى الطلاب إلى حصر أماكن معاهد التمريض والفني الصحي، التي تعد بديلا مهما لكليات التمريض، وفيما يلي نستعرض بدائل كلية تمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجميع المحافظات، طبقا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أولا: المعاهد الفنية للتمريض

- معهد فني تمريض الإسكندرية.

- معهد فني تمريض محافظة المنصورة.

- معهد فني تمريض جامعة المنيا.

- معهد فني تمريض بمحافظة كفر الشيخ.

- معهد فني تمريض في محافظة المنوفية.

- معهد فني محافظة الزقازيق.

- معهد فني تمريض فاقوس محافظة الشرقية.

- معهد فني تمريض بمحافظة أسيوط.

- معهد فني تمريض محافظة بني سويف.

- معهد فني تمريض محافظة القليوبية.

- معهد فني تمريض حلوان.

- معهد فني تمريض السويس.

- المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام بالإسكندرية.

- معهد فني تمريض جامعة عين شمس بالمستشفى التخصصي.

ثانيا: المعهد الفني الصحي

يبحث أيضا الطلاب عن المعهد الفني الصحي، خلال ملء رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، كونه أحد بدائل كلية التمريض، وهي:

- معهد فني صحي طنطا.

- المعهد الصحي أسوان.

- معهد صحي إمبابة.

- المعهد الصحي الإسكندرية.

- المعهد الصحي بورسعيد.

- المعهد الصحي بني سويف.