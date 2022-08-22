 تنسيق معهد فني تمريض 2022.. النتيجة خلال أيام

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، الثلاثاء مرحلة تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2022 وفقاً للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على أن يتم الكشف على نتيجتها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات ويترقب المئات من الطلاب شعبة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بتخصصات التمريض وغيرها من المؤسسات التعليمية، تنسيق معهد فني تمريض 2022-2023 والكشف عن الحدود الدنيا له.

تنسيق معهد فني تمريض 2022

وعن تنسيق معهد فني تمريض 2022، وفقاً لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت وجود عدد كبير من الأماكن الشاغرة المتاحة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، مؤكدة أن الحدود الدنيا لكليات التمريض والمعاهد الفنية متوقف على عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية بالتوازي مع عدد الطلاب المجتازين لاختيارات القدرات والأعداد المقررة لكل كلية.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تبدأ الوزارة في إتاحة التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الأهلية الجديدة 2022 المنبثقة من الجامعات الحكومية وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.