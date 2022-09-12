ضبط شخصين أوهما الأهالي في المنيا بتعديل نتيجة الثانوية العامة بمقابل مادي

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخصين في المنيا، بتهمة إدارة حسابين عبر تطبيقي «تيليجرام» و«واتس آب»، يزعمان خلالهما إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلي نظير مقابل مادي -تحويل الأموال لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة- وذلك على خلاف الحقيقة.

المتهمان نصبا على أولياء الأمور عبر واتس آب وتليجرام

وأكّدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أنَّ المتهمين اتخذا بعض الإجراءات لإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهما الإجرامي من الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلاً عن استخدامهما برنامجًا إلكترونيًا في عملية الرد آلياً على رسائل عملائهما خشية افتضاح أمرهما وكشف هويتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة وشرائح تليفونية) وبفحصها تبين احتوائها على أدلة تؤكّد نشاطهما الإجرامي.

المتهمان انتحلا صفات وأسماء وهمية

بمواجهتهما أقرّا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية، لإيهامهم بقدرتهم على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق -على خلاف الحقيقة- على النحو المشار إليه وتمكّنهما من خلال ذلك من الاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.