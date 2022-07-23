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وزير التعليم عن ادعاءات تغيير نتيجة الثانوية العامة: جماعات تحترف النصب

كتب:

شريف سليمان
08:18 م | السبت 23 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون إلى ادعاء القدرة على تغيير نتيجة طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال.

طارق شوقي: حقوق الطلاب محفوظة

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «يحدث هذا كل عام للأسف، ويقع الكثيرون في هذا الفخ، لا صحة لمثل هذه الادعاءات، التصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل، وكل حقوق الطلاب محفوظة».

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