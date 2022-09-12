مذكرة تفاهم بين «الغزل والنسيج» وشركة سودانية لتصنيع قطن قصير التيلة بمصر

شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة «محجوب أولاد القابضة» السودانية، للتعاون المشترك في إنتاج أقطان قصيرة التيلة في السودان، والتصنيع داخل مصر، حيث وقّع الاتفاق: وجدي محجوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «محجوب أولاد»، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

تأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج من القطن قصير التيلة

وأوضح الوزير، أنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأتي في إطار تلبية وتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة من الأقطان قصيرة التيلة - التي يتم استيرادها من الخارج - وتعتمد عليها غالبية مصانع الغزل والنسيج محليًا وعالميًا، وذلك بخلاف ما تستخدمه المصانع التابعة من الأقطان المصرية طويلة التيلة للمنتجات عالية الجودة.

خطة لتغطية احتياجات السوق المصري من القطن السوداني

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «محجوب أولاد»، عزم مجموعته العمل على تغطية جانب من احتياجات السوق المصري من القطن السوداني، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطرفين.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تتولى شركة «محجوب أولاد» زراعة وحليج أقطان سودانية لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل موسم طبقًا للأسعار العالمية، كما سيتم إتاحة بعض خطوط الإنتاج في بعض مصانع الشركة القابضة بطاقات محددة لتشغيلها لصالح الشركة السودانية لمراحل الإنتاج المختلفة.