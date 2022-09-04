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وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع إنتاج السيارة الكهربائية

كتب:

وليد عبد السلام
05:17 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا للوقوف على الموقف الحالي لمسار المفاوضات الجارية بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة السيارات، والممهدة لتوقيع العقود النهائية لإنتاج السيارات الكهربائية فئة «سيدان»، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفي إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

التعاون مع شركة FEV الألمانية

كانت شركة النصر للسيارات بدأت في التعاون مع شركة FEV الألمانية منذ نوفمبر 2021 لترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية، كما وقعت عقدًا مع FEV لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، وتطوير الطراز الكهربائي المقرر إنتاجه.

 

حضر الاجتماع، محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وممثلي شركة FEV الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات، والمهندس خالد شديد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لسيارات الركوب بشركة النصر.

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