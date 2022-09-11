وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنمية وتطوير الشركات التابعة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير الشركات التابعة، وتحسين إدارة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي قدم التهنئة للوزير على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الهامة.

أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون والتواصل الدائم مع المجالس النيابية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإطار العام والرؤية المتعلقة بإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، والحرص على حقوق العاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم، باعتبار تنمية مهارات العنصر البشري أحد أهم المحاور في مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة.

دعم القطاع الصناعي

من جانبه، أكد النائب معتز محمود على دور لجنة الصناعة بمجلس النواب ومساندة الوزارة في تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة قطاع الأعمال العام ولجنة الصناعة لدعم القطاع الصناعي.