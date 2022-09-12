الداخلية: ضبط 3 أشخاص ابتزوا سيدات بصور فاضحة في 3 محافظات 

واصلت وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود مواجهة الجرائم الإلكترونية حفاظا على السلم الاجتماع وتحقيقًا للأمن في مختلف المحافظات.

وقال بيان لـ وزارة الداخلية إن جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشفت ملابسات بلاغات بعض السيدات بتضررهن من اضطلاع مستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهن وعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.

وتوصلت التحريات الفنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبي تلك الوقائع بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «الغربية والجيزة والبحيرة»، وأمكن ضبطهم.

ووفقا للبيان، تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بإحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة تضم صورًا شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

متهم يبتز السيدات من خلال حسابات وهمية

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ابتز عددًا من السيدات من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل منهن على صور خاصة لهن.

صور شخصية وعبارات ابتزاز

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.