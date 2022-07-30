جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 36 قضية مخدرات وتنفيذ 5971 حكمًا قضائيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

- استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، و«السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 54 متهمًا، وبحوزتهم 31 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و57 سلاحًا أبيض.

- ضبط 36 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ 5971 حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط 449 قضية متنوعة.

- ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين اعترفوا بارتكاب حادث.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصرين إجراميين، وضبط 455 آخرين بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة - القليوبية - الغربية – الدقهلية – المنيا – الإسكندرية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – سوهاج - دمياط - البحر الأحمر- الأقصر - الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادي الجديد – أسوان – جنوب سيناء - مطروح»، وبحوزتهم 285 قطعة سلاح ناري، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

يذكر أن عددا من المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا؛ أبرزها «سرقة – سلاح – مخدرات – ضرب».

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1129 سلاحًا ناريًا، أبرزها «جرينوف - رشاش - 121 بندقية آلية – 129 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 48 مسدسًا – 829 فردًا محليًا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة».

- ضبط 1343 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها «7 فرد محلي – أدوات وأجزاء التصنيع».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

- ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهمًا اعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقات متنوعة.

ضبط 53 قضية أحداث.

كشف غموض 75 حادثًا متنوعًا؛ أبرزها «حريق عمد – قتل – سرقة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 110 متهمين.

في مجال تنفيذ الأحكام

- تم تنفيذ 589745 حكمًا قضائيًا، وذلك على النحو التالي:

2407 أحكام جناية.

211261 حكم حبس.

294439 حكم غرامة.

81638 مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

- ضبط 27 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 2925 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 394875 جنيهًا.

- ضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لترًا لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية

- ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 970٫914 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة؛ أبرزها ضبط 202 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات بلغت «280,504 طن - 89473 ألف عبوة غذائية – 34050 قطعة»، وكذا ضبط 55 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت «21,560 طن أرز وسكر – 5000 رغيف خبز».

- ضبط 4252 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 23,9 طن.

- ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت «5,05 طن- 9477 عبوة».

- ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت «260,816 طن – 75600 عبوة – 59305 قطعة».

- ضبط 268 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 7247 عبوة.

- ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات أبرزها «107,92 طن – 358761 لترًا – 82200 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.

- ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح، خلط القمح المحلي بالمستورد، التخزين الخارجي للأقماح المحلية، ضُبط خلالها متهمون بمضبوطات بلغت 32 طنًا و410 كيلوجرامات أقماح.

قضايا التيار الكهربائي

- ضبط 95234 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 80,378,975 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي:

ضبط 1516 قضية في مجال التهرب الضريبي: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين بمبالغ مالية بلغت 1,761,605,380 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

- ضبط 35 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 101,347,706 مليون جنيه؛ أبرزها:

- ضبط 29 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية» بما يعادل 81,447,706 مليون جنيه.

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهمًا ارتكبوا 4 وقائع سرقة.

- ضبط 1293 قضية متنوعة؛ أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات

ضبط 283 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي:

- 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهي والكافيتريات تعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة دون تعاقد تجاري، ومحال ألعاب إلكترونية تستخدم أسطوانات مقلدة ومنسوخة دون ترخيص، وكذا ضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات تم خلالها ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات دون ترخيص والقائمين عليها.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

- ضبط 503 قضايا في مجال حماية الثروة السمكية؛ أبرزها قضايا صيد مخالف - غزل مخالف - جوابي مخالفة، وكذا ضبط 1438 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و297 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و162 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و92 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين 820 لنشا سياحيا.

في مجال مكافحة المخدرات

- ضبط 1243 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت 1370,543 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 67,659 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت 34,640 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 11,815 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 3,570 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 جرام.

- 12,919 ألف قرص مؤثر مخدر.

- 663 قرص ترامادول مخدر.

- 150 قرص كبتاجون مخدر.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 13٫000٫000 مليون جنيه.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا بإجمالي 9 متهمين بمضبوطات بلغت 265 كيلوجرامًا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

- ضبط 767362 مخالفة مرورية متنوعة؛ أبرزها 306864 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية.

تحرير 8678 مخالفة عدم ارتداء خوذة

في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

- المرور على 63 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 227 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات.

- فحص 227 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين مخالفة 16 منها.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3954 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 175 سائقًا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات عن تركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية، عن ضبط الآتي:

- في مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة: تم ضبط 1351 مخالفة أجهزة صوتية، و1752 مخالفة الأجهزة الضوئية، و3309 مخالفات زجاج ملون دون ترخيص، وضبط 3833 مخالفة ملصقات.

- ضبط 42 محلًا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، و175 جهازًا صوتيًا، و555 جهازًا ضوئيًا، و731 ملصقًا مخالفًا.

في مجال أمن الموانئ:

- ضبط 27 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، ومكملات غذائية، وكذا 50 قضية متنوعة؛ أبرزها دخول دائرة جمركية وجنحة مرورية.

في مجال الأمن السياحي:

- ضبط 524 قضية ومخالفة متنوعة؛ أبرزها مخالفات شركات سياحية، وحيازة آثار، وحفر وتنقيب عن آثار.